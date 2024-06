Hannover - Kleine und mittlere Unternehmen in Niedersachsen können bald wieder Fördermittel für Konzepte zur Verbesserung von Hard- und Software sowie zur besseren IT-Sicherheit beantragen. Mit dem sogenannten Digitalbonus soll die digitale Transformation beschleunigt werden, teilte das niedersächsische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Ab dem 25. Juni können die Mittel beantragt werden.

Das Förderprogramm gab es in den vergangenen Jahren schon einmal. Zwischen Dezember 2019 und Juni 2023 wurden nach Angaben des Ministeriums rund 10.000 Anträge und damit etwa 70 Millionen Euro bewilligt. „Das war das richtige Programm zur richtigen Zeit, denn viele kleine und mittlere Unternehmen konnten so während der Corona-Krise entscheidende Schritte weiterkommen. Die neue Förderung geht nun noch weiter in die Tiefe“, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Die Förderhöhe betrage mindestens 3000 Euro und höchstens 50.000 Euro. Antragsberechtigt seien demnach kleine und mittlere Unternehmen aus Wirtschaft und Handwerk, die ihren Sitz oder ihre Betriebsstätten in Niedersachsen haben.