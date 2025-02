Das landesweite Projekt „Architektur entdecken“ ist gewachsen. Die Sammlung der Museen in Sachsen-Anhalt ist dazugekommen, darunter auch das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. (Archivfoto)

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ZB