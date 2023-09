Dresden - Die Gesundheitsämter in Sachsen und die Behörden des Öffentlichen Gesundheitsdiensts (ÖGD) sollen künftig digitaler arbeiten. Dazu sei eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet worden, teilte das Sozialministerium am Montag mit. Die Weichen für einen zukunftsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst seien gestellt, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping.

„Mit der Digitalisierungsstrategie haben wir einen sehr guten Plan ausgearbeitet, um eine lückenlose Kommunikation, reibungslosen Datentransfer und ein reibungsloses Schnittstellenmanagement zu organisieren“, sagte die SPD-Politikerin. Insgesamt stehen dem Freistaat Sachsen im Rahmen des „Pakts für den ÖGD“ 17 Millionen Euro Bundesmittel zur Verfügung. Die fließen außer in die Digitalisierung auch in die Schaffung von 250 zusätzlichen unbefristeten Vollzeitstellen sowie in die Forschung.