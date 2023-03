Halle (dpa/sa) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit will heute (10.00 Uhr) über die Lage auf dem Arbeitsmarkt im März informieren. Auf dem Arbeitsmarkt starte das Frühjahr eher verhalten, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch in Halle auf Anfrage. Grund dafür könnten einerseits die noch kühlen Temperaturen in den vergangenen Monaten sein: „Dadurch konnten beispielsweise Arbeiten für Beschäftigte in Außenberufen noch nicht stattfinden“, so die Sprecherin. Zudem verzeichne die Behörde im ersten Quartal des Jahres enorm wenige Stellenmeldungen. Die Unternehmen hielten zwar ihre Fachkräfte, stellten jedoch nur vorsichtig neu ein, sagte die Sprecherin.