Berlin/Dresden - Mehr als 100 Beteiligungsmacherinnen und -macher aus allen Landesregierungen sowie der Bundesregierung haben über aktuelle Herausforderungen und Chancen der Bürgerbeteiligung in der Verwaltung diskutiert. Wie das sächsische Demokratieministerium am Donnerstag mitteilte, tauschten sie sich am Mittwoch in der sächsischen Landesvertretung in Berlin über verschiedene Möglichkeiten aus, wie Bürgerinnen und Bürger besser in politische Entscheidungen einbezogen werden können.

„Wir haben ein Novum geschaffen. Erstmalig ist es gelungen, die Beteiligungsmacherinnen und -macher aus fast allen Landesregierungen und Bundesministerien zu versammeln“, sagte Sachsens Demokratieministerin Katja Meier (Grüne). Ziel des Netzwerkes sei es, die Verwaltungen für die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger zu öffnen. In Sachsen sei dies bereits möglich. „Was ein Bürgerrat leisten kann, hat zum Beispiel das von uns ins Leben gerufene Forum Corona gezeigt.“ Auch das Interesse an Sachsens Förderrichtlinie Bürgerbeteiligung sei ungebrochen hoch.

Meier wolle dieses Netzwerk nun auch auf Bundesebene und in der Verwaltung weiterspinnen, „um die Chancen besser zu nutzen, die Menschen mehr an der Gestaltung ihres direkten Umfelds zu beteiligen und ihnen mehr politische Mitsprache zu geben“. Der Einladung zum 1. Vernetzungstreffen Bürgerbeteiligung folgten Vertreterinnen und Vertreter aus 18 Bundesministerien und -behörden sowie Akteurinnen und Akteure aus allen Bundesländern, die sich in den Landesministerien mit Formaten beschäftigen, bei denen sich alle beteiligen und gemeinsam diskutieren können.