Landtag Diskussion über Voraussetzungen für Ministerposten

Bisher braucht es keinen bestimmten Berufs- oder Studienabschluss, um in Thüringen Minister zu werden. Die CDU will nun strengere Vorgaben und dafür die Verfassung und ein Gesetz ändern. In den Vorschlägen ist auch eine Regelung enthalten, die besonders der AfD aufstößt.