Dittrich: Baugewerbe steuert in eine massive Krise

Dresden - Die Handwerkskammer Dresden hat vor einem Kollaps der Baubranche gewarnt. Es brauche ein schnelles und entschlossenes Handeln der Politik, mahnte Kammerpräsident Jörg Dittrich am Montag. „Passiert dies nicht, steuert das Baugewerbe in eine massive Krise und es droht ein Personal- und Kapazitätsabbau, der sich nicht wieder umkehren lässt.“ Die Kammer verwies auf Ergebnisse ihrer aktuellen Konjunkturumfrage. Demnach rechnen im Baugewerbe 45 Prozent der Handwerksfirmen in den kommenden Monaten mit sinkenden Umsätzen. Ein Drittel der Betriebe im Ausbauhandwerk verzeichne schon jetzt sinkende Auftragseingänge.