Berlin - Union Berlins Abwehrspieler Danilho Doekhi erwartet im Spiel gegen Werder Bremen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. „Es ist eine gute Chance für uns, Punkte zu holen und die brauchen wir auch noch“, sagte der 25 Jahre alte Niederländer bei einem Mediengespräch am Mittwoch.

Mit einem Erfolg gegen die Hanseaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei könnten die Eisernen bis auf zwei Punkte an den Gegner heranrücken und den Vorsprung auf die Abstiegsränge in der Fußball-Bundesliga vergrößern. Die Lücke von sieben Punkten auf den 1. FC Köln auf dem Relegationsrang empfindet Doekhi nicht als ausreichend für den Klassenverbleib, auch wenn diese „jetzt noch komfortabel“ wirke.

Den Aufschwung der Berliner mit Platz neun in der Rückrundentabelle führt der Abwehrspieler hauptsächlich auf die Verbesserungen in der Defensive zurück. „Die Stabilität ist wieder da. Wir kassieren nicht mehr so viele Tore“, sagte er.

Große Hoffnungen auf eine EM-Nominierung für die niederländische Nationalmannschaft macht sich der in dieser Saison lange verletzte Verteidiger nicht. „Es ist schwierig. Wir haben viele gute Innenverteidiger, viele Spieler von Top-Clubs. Es ist ein Traum für die Nationalmannschaft zu spielen, aber es ist nicht nah“, sagte der mehrfache Junioren-Nationalspieler seines Landes. In der Elftal spielen unter anderem Virgil van Dijk vom FC Liverpool oder Matthijs de Ligt vom FC Bayern München auf seiner Position.