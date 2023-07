Leipzig - Beim Sommerkino des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm (Dok) kommen Filmfans ab Donnerstag (13. Juli) in Leipzig auf ihre Kosten. Unter freiem Himmel würden verschiedene Publikumslieblinge gezeigt - unter anderem der Film „All the Beauty and the Bloodshed“ von Regisseurin Laura Poitras, wie die Veranstalter mitteilten. Der Film war bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet worden. Andere Filme führen Besucherinnen und Besucher den Angaben zufolge nach Amerika oder nach Polen. Spielstätten sind unter anderem die Schaubühne Lindenfels und die Kinobar Prager Frühling.