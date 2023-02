Doll führt deutsches WM-Quintett im Sprint in Oberhof an

Oberhof - Ex-Weltmeister Benedikt Doll führt das deutsche Aufgebot im Sprint bei der Biathlon-WM in Oberhof an. Neben dem 32-Jährigen aus dem Schwarzwald wurden Roman Rees, Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel für das Rennen über zehn Kilometer am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) nominiert, wie der Deutsche Skiverband am Freitag mitteilte. Nicht zum Einsatz kommt Philipp Nawrath, der die verbandsinterne Norm für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft nicht erfüllt hatte, von Bundestrainer Mark Kirchner aber trotzdem mitgenommen wurde.

Für Doll und Rees (29) ist es nach der Mixed-Staffel (6. Platz) bereits der zweite Einsatz bei dem Saison-Höhepunkt. Ihre WM-Premiere erleben Zobel und Strelow (beide 26). Doll war in diesem Wettbewerb 2017 in Österreich überraschend Weltmeister geworden. Großer Favorit auf Gold ist der norwegische Dominator Johannes Thingnes Bö, der in diesem Winter bislang alle sechs Sprints für sich entschied.

Aufgrund einer Regeländerung des Weltverbandes IBU sind nun bis zu sechs Startplätze pro Verband möglich. Deswegen hatte es vor dem Start der Einzel-Wettbewerbe in Oberhof reichlich Verwirrung und massive Kritik am Weltverband IBU gegeben. Die Auslegung der Regel war unterschiedlich aufgefasst worden, sodass die Schweden nur fünf statt sechs Männer ins Rennen schicken. Auch die Franzosen und Norweger bemängelten die Kommunikation mit dem Weltverband.