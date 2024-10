Das evangelische Domstift Brandenburg will 2025 erneut seinen Freiheitspreis verleihen. Diesmal geht es um das Thema Bildung.

Das brandenburgische Domstift will 2025 wieder einen Freiheitspreis verleihen. (Archivbild)

Berlin/Brandenburg/Havel - Das evangelische Domstift in Brandenburg an der Havel vergibt zum fünften Mal den mit 15.000 Euro dotierten Brandenburger Freiheitspreis. 2025 sollen damit Personen, Initiativen oder Institutionen geehrt werden, die sich in vorbildlicher Weise für Bildung als Bedingung einer freiheitlichen Gesellschaft engagieren, wie das Domstift ankündigte. Der Freiheitspreis wird alle zwei Jahre vergeben; Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Vorschläge für Preisträger können bis zum 28. Februar eingereicht werden. Die Verleihung ist für Oktober 2025 vorgesehen. Im vergangenen Jahr gewann die gemeinnützige Gesellschaft AlgorithmWatch in Berlin die Auszeichnung. Sie setzt sich dafür ein, dass Algorithmen und Künstliche Intelligenz (KI) Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte stärken, statt sie zu schwächen.

Der Brandenburger Freiheitspreis wurde 2015 zum 850. Jahrestag der Grundsteinlegung des Doms am 11. Oktober 1165 ins Leben gerufen. Steinmeier übernahm noch als Bundesaußenminister die Schirmherrschaft und setzt sie als Bundespräsident fort.