Bamberg - Mit einem 94:85 über Bulgarien haben Deutschlands Basketballer in Bamberg das EM-Ticket gelöst. Sieben Weltmeister halfen zum Abschluss einer komplizierten Qualifikation mit, die allerletzten Zweifel zu beseitigen. Bei der EM vom 27. August bis 14. September wird Deutschland als einer der Favoriten starten.

EM-Bronze, WM-Gold und Platz vier bei Olympia sind für das Team um Kapitän Dennis Schröder eine starke Referenz. Mit welchen Starspielern können es Schröder und Co. bei dem Turnier in Riga (Lettland), Tampere (Finnland), Kattowitz (Polen) und Limassol (Zypern) zu tun bekommen? Eine Übersicht.

Luka Doncic

Der spektakuläre Wechsel des Slowenen von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers sorgte in der NBA für riesige Schlagzeilen. Doncic spielt nun an der Seite von Superstar LeBron James und will ein Jahr nach der Final-Niederlage mit Dallas seinen ersten Titel. Das slowenische Team baut auf den Spielmacher, der in den vergangenen drei Jahren stets im Sommer auflief.

Giannis Antetokounmpo

Der Modellathlet von den Milwaukee Bucks führt seit Jahren Griechenlands Nationalteam an - doch immer wieder war gegen Deutschland Schluss. Sowohl bei der EM 2022 als auch bei Olympia 2024 setzte es im Viertelfinale Niederlagen. Die ganz großen Zeiten der Griechen scheinen trotz Starspieler Antetokounmpo vorbei. Der Europameister von 2005 gewann zuletzt vor 16 Jahren eine Großereignis-Medaille.

Nikola Jokic

Der Center der Denver Nuggets gilt seit Jahren als bester Basketballer der Welt. Jokic wirft Dreier, spielt versiert am Korb und ist trotz seiner Größe ein hervorragender Vorlagengeber. Als Serbien vor zwei Jahren das WM-Finale erreichte, war Jokic allerdings nicht Teil des Kaders. Bei Olympia reichte es nach einer gegen die USA nur knapp verpassten Sensation für Bronze.

Victor Wembanyama

Das 21 Jahre alte Supertalent aus Frankreich hat zunächst einmal andere Sorgen. Die San Antonio Spurs teilten in dieser Woche mit, dass bei einer Untersuchung eine Thrombose in der rechten Schulter festgestellt wurde. Wembanyama dürfte für den Rest der NBA-Saison ausfallen. Ob er sich nach monatelanger Pause im Sommer für eine EM aufopfert, ist ungewiss. Auch auf die WM 2023 hatte der Center vor seinem NBA-Start verzichtet.