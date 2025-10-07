Bei einem Besuch in Berlin schaut das Topmodel in einem Dönerladen vorbei. Dort gibt es für sie nicht nur den Döner mit Spezialsauce – sondern auch einen Trick zum unfallfreien Essen.

Berlin - Topmodel Heidi Klum hat in Berlin-Charlottenburg einen Döner gegessen – und sich dabei erklären lassen, wie man ums Kleckern herumkommt. „Mein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen zu meinem absoluten Liebling-Dönerladen in Berlin“, freute sich die 52-Jährige in einem auf Instagram veröffentlichten Video. „Ich kann es gar nicht abwarten.“

Am Tresen bestellte Klum den Döner mit Spezialsoße („Natürlich will ich die Spezialsauce, das ist doch das Geilste an dem Ganzen“). Auch Salat, Tomaten, Rotkohl und Zwiebeln landeten im Brot. „I love it“, schwärmte die „Germany's Next Topmodel“-Moderatorin.

Nach dem Probieren ließ sich Klum noch einen Trick zeigen, mit dem den Döner möglichst unfallfrei essen kann: Eine der beiden offenen Kanten des Döners wird dafür schräg ins Papier gelegt und an die Seite gedrückt. So fällt die Füllung nicht heraus. „Dann schlabbert man nicht so viel“, begrüßte Klum die Methode. Nach einem Versuch verkündete sie in die Kamera: „Genau so machen wir das!“