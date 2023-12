Dresden - Wolken und Regen bestimmen das Wetter am Donnerstag in Sachsen. Der Tag wird bedeckt und zeitweise fällt leichter Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Im oberen Bergland fällt teilweise Schneegriesel und es kann neblig werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei circa fünf, im oberen Bergland bei etwa drei Grad.

In höheren Lagen fällt in der Nacht Schnee und es wird glatt. Im Tiefland kann es demnach Sprühregen geben. Es kühlt ab auf zwei bis null Grad, im oberen Bergland bis minus drei Grad. Am Freitag ist der DWD-Prognose nach mit ähnlichem Wetter zu rechnen: Die Meteorologen melden Wolken und Sprühregen bei drei bis fünf Grad, im Bergland bei minus ein bis plus drei Grad.

Nachts soll es bewölkt und regnerisch bleiben, im oberen Bergland ist teilweise mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen sinken voraussichtlich auf vier bis zwei Grad, im oberen Bergland bis minus zwei Grad. Am Samstag bleiben die Wolken bestehen. Regnen soll es laut DWD nur vereinzelt bei Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad, im Bergland von ein bis fünf Grad.