Die deutschen Snowboarder zeigen beim Weltcup-Finale auf heimischer Piste einen famosen Abschluss. Jetzt steht die WM an - Hofmeister und Co. haben beim Höhepunkt hohe Ambitionen.

Winterberg - Die deutschen Snowboarder reisen nach einem starken Weltcup-Finale in Winterberg motiviert zur anstehenden WM in die Schweiz. Vor allem Ramona Hofmeister zeigte im Sauerland, dass sie beim Saisonhöhepunkt zu den Topfavoritinnen zählt.

Einen Tag nach ihrem zweiten Platz im Parallel-Slalom fuhr sie zusammen mit Elias Huber im Team-Event zum Sieg und hatte dabei den größten Anteil am Heimtriumph. Im Finale gewannen die beiden gegen ihre Teamkollegen Cheyenne Loch und Stefan Baumeister.

„Das gibt mir einen riesigen Motivationsschub für die Weltmeisterschaft“, sagte die 28-jährige Oberbayerin. Nachdem Hofmeister in der vorigen Weltcup-Saison noch die Gesamtwertung sowie die Einzelwertungen im Parallel-Riesenslalom sowie Parallel-Slalom gewonnen hatte, verpatzte sie in diesem Winter die ersten Rennen und konnte den Rückstand nicht mehr aufholen.

Klare WM-Ansage vom Chefcoach Marks

Doch in den zweiten Saisonhälfte fand Hofmeister wieder ihre Ausnahmeform. Und vielleicht klappt es nun mit einer WM-Medaille oder sogar Gold bei den drei Events im Engadin - neben den Einzel-Wettkämpfen im Parallel-Slalom und Parallel-Riesenslalom ist sie auch im Teamevent eine der Favoritinnen.

Die Rennen stehen in dieser Woche von Donnerstag bis Sonntag an. Chefcoach Paul Marks unterstrich, dass sein Team in allen Rennen um WM-Gold fahren will.