Stendal - In Stendal in der Altmark wird in den kommenden Wochen an zwei Orten Kunst von Menschen gezeigt, die in Haft sind. Nach der Eröffnung der Ausstellung „Bilder aus der Haft - Kunst ohne Freiheit?“ am Samstag im Winckelmann-Museum wird der zweite Teil der Schau im Landgericht Stendal gezeigt. Hier soll am Mittwoch unter dem Titel „Kunst aus Gefängnissen weltweit“ die Vernissage stattfinden. Kooperationspartner für die Doppelausstellung ist laut Museum der international tätige Verein Art and Prison, der seinen Sitz in Berlin hat. Schirmherrin ist Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU).

Das Winckelmann-Museum Stendal stellt eigenen Angaben zufolge 80 Bilder von Gefängnisinsassen aus. Sie thematisieren demnach auf kreative Weise den Freiheitsentzug, die Sehnsucht nach Freiheit und auch Verzweiflung. Die Ausstellung sei bis 26. November zu sehen. In den Räumen des Landgerichts sollen 40 Kunstwerke ausgestellt werden, die aus der Sammlung des Vereins Art and Prison stammen. Er veranstalte seit seiner Gründung im Jahr 2009 internationale Kunstwettbewerbe für Menschen in Haft, hieß es.