Kiel - Ein besseres Ende seiner 18-jährigen Profikarriere hätte sich Fin Bartels nicht wünschen können. Noch einmal in der Startelf, noch einmal ein Doppelpack - Bartels verabschiedete sich beim 5:1-Sieg von Holstein Kiel bei Hannover 96 genau so, wie er es sich gewünscht hatte. „Das ist ein traumhaft schöner Abschluss für alles“, sagte der 36-Jährige. „Vielen Dank an die Truppe, die es ermöglicht hat, dass ich hier heute so in Rente gehen darf.“

Wegen Adduktorenbeschwerden hatte Bartels einen Großteil der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Doch aus dem Krankenstand wollte sich der langjährige Bremer und St. Paulianer nicht verabschieden. Und so kämpfte er sich noch einmal zurück und wurde mit seinen beiden Treffern am Sonntag vor 38 000 Zuschauern belohnt.