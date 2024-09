Düsseldorf - Eine strapaziöse Radtour um den Balaton blieb Marco Rossi immerhin erspart. Diese hatte Ungarns Nationalcoach für den Fall eines Achtelfinaleinzugs bei der Fußball-EM angekündigt. „Das sind 200 Kilometer. Ich schaffe nicht einmal zwei Stunden ohne Schmerzen in der Wade“, erzählte der Coach in einem Interview auf der DFB-Homepage. Das frühe Turnier-Aus im Sommer wurmt den Trainer des deutschen Dauergegners vor dem erneuten Duell zum Auftakt der Nations League am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf aber noch. „Es war auch Pech dabei“, erinnerte er an das Scheitern.

Informationen zum Balaton kann sich der in Ungarn mittlerweile eingebürgerte Italiener auch bei der Familie Dardai holen. Palko und Marton Dardai, beide beim Zweitligisten Hertha BSC unter Vertrag. Und natürlich deren Vater Pal, mittlerweile Edelfan seiner Söhne und des ungarischen Nationalteams, sind Experten, wenn es um die landschaftlichen Schönheiten ihrer Heimat geht. Marton Dardai (22) ist nach seinem EM-Einsatz wieder nominiert. Palko Dardai (25) kehrt im Zuge einer personellen Verjüngung in das Nationalteam zurück.

Viel Bundesliga-Erfahrung im Kader

Für die in Berlin geborenen Brüder, die in der Jugend in fast allen deutschen Nachwuchs-Mannschaften gespielt haben, ist die Partie gegen Deutschland ein besonderer Moment. Andras Schäfer von Lokalrivale 1. FC Union erhöht den Berlin-Faktor bei den Ungarn noch.

Aber auch die Leipziger Peter Gulacsi und Willi Orban sowie Roland Sallai vom SC Freiburg und der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai (jetzt FC Liverpool) sind sicher besonders motiviert. Das 0:2 in der EM-Gruppenphase war für die Ungarn ein großes Ärgernis.

Für Rossi haben Duelle mit Deutschland immer einen großen Reiz. „Spiele gegen Deutschland sind nie langweilig. Vor allem nicht gegen Julian Nagelsmann. Er ist ein gewiefter Trainer, seine Spieler müssen sehr variabel sein. Und sie waren neben Spanien das beste Team bei der EM, wie ich finde“, sagte er.

Sieg in Leipzig in der Nations League

Bei der letzten Auflage der Nations League gab es einen 1:0-Erfolg der Ungarn in Leipzig, der den deutschen Gruppensieg verhinderte und dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick eine Warnung kurz vor dem WM-Scheitern 2022 in Katar hätte sein können. Davor hieß es im Hinspiel in Budapest 1:1 und bei der EM 2021 in München gab es ein 2:2.