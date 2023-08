Aue - Der FC Erzgebirge Aue möchte ohne Niederlage in die Länderspielpause gehen. Daher fordert Cheftrainer Pavel Dotchev an diesem Samstag (16.30 Uhr/Magentasport) beim TSV 1860 München eine „hundertprozentige Leistung. Wir müssen brennen und vielleicht die Phase bei 1860 ausnutzen“. Ein Misserfolg bedeutet für Dotchev, dass man sich „sehr lange ärgern würde in der Länderspielpause“. Er sieht nach zuletzt zwei Niederlagen der Löwen eine gute Chance, warnt aber auch: „Sie sind gereizt, eine gefährliche Situation, da bei uns alles harmonisch und positiv ist“, sagte der Coach, der mit Aue noch ungeschlagen ist und aus vier Spielen acht Zähler holte. Verzichten muss er auf die Verletzten Korbinian Burger (Sprunggelenk) und Linus Rosenlöcher (Knieverletzung).