Twistringen - Beim Brand eines Wohnhauses in Twistringen im Kreis Diepholz sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht: eine Frau mit schweren Verbrennungen und ein Mann mit einer schweren Rauchgasvergiftung; ein weiterer Mann wurde leicht verletzt.

Eine Streife hatte am späten Samstagabend in der Innenstadt Rauch entdeckt. Kurz darauf spielten sich dramatische Szenen vor dem Brandort ab: Menschen hatten sich vor dem bewohnten Anbau eines Mehrfamilienhauses versammelt, um Bewohner aufzufangen, die auf der Flucht vor dem Feuer aus dem Fenster springen wollten, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte alle Bewohner lebend aus dem brennenden Gebäude retten.

Der Anbau ist wegen des Feuerschadens zunächst unbewohnbar. Knapp zwei Dutzend Menschen mussten somit kurz vor Weihnachten eine neue Bleibe finden; die Stadt stellte ihnen laut Polizei Notunterkünfte zur Verfügung. Zur Ursache des Brandes und zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.