Oberwiesenthal - Am Marktplatz in Oberwiesenthal sollen am Montag Dreharbeiten für einen neuen Erzgebirgskrimi starten. Wie die sächsische Stadt nahe der tschechischen Grenze mitteilte, sollen die Arbeiten bis voraussichtlich Donnerstagabend dauern. In der vergangenen Woche seien dafür bereits Park- und Halteverbote eingerichtet worden. Während der Drehtage für die 11. Ausgabe des Krimis könne es im Bereich um den Marktplatz auch zu kurzzeitigen Sperrungen kommen, hieß es.