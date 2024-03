Barleben/Samswegen - Im Landkreis Börde sind innerhalb kurzer Zeit drei Fahrzeuge gestohlen worden. Am Freitag wurden die Diebstähle von zwei hochpreisigen Pkw angezeigt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Eine Tat geschah in Barleben, die andere in Samswegen. Wenige Tage zuvor war in Barleben zudem ein Transporter entwendet worden. Der örtliche und zeitliche Zusammenhang sei auffällig, sagte der Polizeisprecher. Es werde nun ermittelt.