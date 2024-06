Plauen - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Plauen im Vogtlandkreis sind drei Erwachsene und zwei Kinder leicht verletzt worden. Eine 64-jährige Autofahrerin missachtete am Dienstagnachmittag laut Angaben der Polizei die Vorfahrtregelung an einer Kreuzung. Ihr Wagen kollidierte mit einem anderen Auto, das dann mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß, in dem eine Frau und zwei Kinder saßen. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.