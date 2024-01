Villingen-Schwenningen - In einem Einfamilienhaus in Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg sind Mutter, Vater und ihr 32-jähriger Sohn tot aufgefunden worden. Alle wiesen Stichverletzungen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 27 Jahre alter Mann fand den Angaben zufolge seine Eltern und seinen Bruder am Nachmittag im Erdgeschoss des Hauses, als er heimkam.

Die Polizei fand bei dem 32-Jährigen der Mitteilung nach ein Messer, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handeln dürfte. Es lägen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Mann zunächst seine Eltern im Alter von 57 und 62 Jahren und dann sich selbst getötet hätte, hieß es.

Ein Team der Kriminaltechnik sei bis spät in die Nacht mit der Spurensicherung beschäftigt gewesen. Weitere Ermittlungen, insbesondere zu einem möglichen Motiv, seien aufgenommen worden.