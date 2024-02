Berlin - Drei Frauen sind in einer Straßenbahn in Berlin-Rummelsburg in Streit geraten und haben sich geprügelt. Eine 17- und eine 23-Jährige sollen am Mittwochnachmittag eine 43 Jahre alte Frau transfeindlich beleidigt haben, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Daraufhin habe die 43-Jährige die beiden unter anderem rassistisch beleidigt, hieß es. Der Streit ist laut Polizei eskaliert und die Frauen hätten sich gegenseitig mit Schlägen und Tritten angegriffen. Die Polizei ermittelt.