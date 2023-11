Bremerhaven - In Bremerhaven sind drei Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wurden am Sonntagabend in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst unklar.

Zuvor waren die Fußgänger an der Lindenallee unterwegs, als sie beim Überqueren der Fahrbahn von dem Auto erfasst wurden. Zur Unfallursache und zu weiteren Details des Unfallhergangs konnte die Polizei auf Nachfrage zunächst keine Angaben machen.