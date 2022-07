Drei Gedenksteine für Holocaust-Opfer in Weißensee gestohlen

Berlin - In Weißensee sind drei sogenannte Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des Holocaust entwendet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelt es sich um Gedenksteine für die Familie Ilgner, die vor 1936 in einem Haus an der Woelckpromenade wohnte. Sie war vor den Nationalsozialisten in die Niederlande geflohen, dort später interniert und im Lager Sobibor ermordet worden. Bereits am Freitag habe ein Anwohner einen der Stolpersteine in einem Stoffbeutel gefunden, berichtete die Polizei. Ermittlungen hätten ergeben, dass insgesamt drei Steine ausgehoben worden seien. Der Staatsschutz ermittle wegen Diebstahls.