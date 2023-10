Berlin - Drei Jahre nach der Räumung eines besetzten Hauses der linksradikalen Szene in der Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain haben Unterstützer auf der Straße randaliert und die Polizei angegriffen. Etwa 40 Menschen hätten sich am Montagabend auf der Rigaer Straße nahe der Liebigstraße versammelt und Gegenstände auf der Straße angezündet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Alarmierte Polizisten, die die Straße räumten, seien mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Mehrere Polizisten wurden demnach verletzt.

Das Haus Liebigstraße 34 war von einer linksradikalen Gruppe besetzt und wurde am 9. Oktober 2020, begleitet von einem sehr großen Polizeieinsatz, geräumt.