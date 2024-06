Bremen - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei sind in Bremen zwei Polizisten und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Streifenwagenbesatzung war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz, als es an einer Kreuzung im Stadtteil Vahr zu einem Zusammenstoß kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wollte ein Polizist am Samstagabend mit dem Streifenwagen von einer Straße nach links abbiegen - dabei stieß er den Angaben zufolge dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die entgegenkommende Autofahrerin und die beiden Polizisten des Streifenwagens kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.