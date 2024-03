Berlin - Auf der Flucht vor der Polizei sind drei Männer in Berlin-Neukölln in einem Auto verletzt worden. Polizisten hatten in der Nacht zum Mittwoch zunächst am Platz der Luftbrücke in Tempelhof einen deutlich zu schnellen Wagen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Mit Blaulicht und Martinshorn sei das Einsatzfahrzeug dem Auto gefolgt, um den Fahrer zu kontrollieren. Dieser sei jedoch davongerast, so dass die Polizisten ihn verloren. Kurze Zeit später seien die Beamten jedoch auf das Fahrzeug gestoßen - an einer Hauswand im Bereich Columbiadamm an der Ecke Fontanestraße.

Nach ersten Ermittlungen soll der 19 Jahre Fahrer bei Rot über die Ampel gefahren sein und die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Das Auto kippte dabei auf die Seite und landete an der Hauswand. Der Fahrer und seine Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden laut Polizei verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt. Er hatte laut Polizei keine gültige Fahrerlaubnis.