Plauen - Drei Männer sind in der Nacht zu Sonntag bei einem Streit im Zentrum von Plauen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten drei Männer ein Trio auf einem Spielplatz mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand attackiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach der Tat flüchteten die Angreifer zunächst. Wenig später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen die 29 und 43 Jahre alten Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sie sollten am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen machte die Polizei keine Angaben, die Ermittlungen dauern an.