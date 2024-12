In Klostermansfeld werden drei Männer nach einem Diebstahl gestellt. Sie sollen Kabeltrommeln im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Drei Männer nach Kabeldiebstahl in Klostermansfeld gefasst

Klostermansfeld - Drei Männer im Alter von 33 bis 43 Jahren haben auf einem Gelände in der Nähe einer Baustelle in Klostermansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) mehrere große Kabeltrommeln gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Sicherheitsdienst die Beamten in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter wurden kurz darauf festgenommen.

Die gestohlenen Kabeltrommeln wurden auf der Ladefläche ihres Fahrzeugs entdeckt. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt, gegen sie wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.