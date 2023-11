Leipzig - Drei Männer haben am Sonntagabend ein Wettbüro in der Dresdner Straße in Leipzig überfallen. Einer der drei Unbekannten bedrohte einen 27-jährigen Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Nach Angaben der Polizei flüchteten die Männer anschließend mit Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.