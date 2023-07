Langwedel - Bei einem Verkehrsunfall in Langwedel im Landkreis Verden sind drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 25-Jähriger erlitt zudem leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann saß am Steuer eines Kleinlastwagens und übersah beim Abbiegen offensichtlich einen entgegenkommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurden die drei Insassen des Autos lebensgefährlich verletzt. Der 54 Jahre alte Fahrer und die 21 Jahre alte Mitfahrerin kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, eine 53-Jährige Mitfahrerin im Rettungswagen. Auch der 25-Jährige kam zur Untersuchung in eine Klinik. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.