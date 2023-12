Lutter am Barenberge - Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos sind am Donnerstag drei Menschen gestorben. Unfallauslöser war ein Auto, dass trotz Überholverbot in den Gegenverkehr ausscherte und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenprallte, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Bundesstraße 82 westlich von Goslar.

Das entgegenkommende Auto wurde durch den Zusammenstoß mit dem ausscherenden Wagen gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, wie die Polizei weiter mitteilte. Drei Menschen starben. Eine vierte Person wurde den Angaben nach leicht verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.