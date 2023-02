Olaf Lies spricht in der Landespressekonferenz.

Hannover - Das Land Niedersachsen stellt drei Millionen Euro für Nachbarschaftsprojekte zur Verfügung, mit denen Integration und Teilhabe gestärkt werden sollen. Bauminister Olaf Lies erklärte am Montag, angesichts hoher Flüchtlingszahlen stünden die Kommunen derzeit vor großen Herausforderungen. „Insbesondere in Orts- und Stadtteilen, die von Arbeitslosigkeit, schlechter Wohnqualität und hohem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund geprägt sind, besteht weiterhin die Notwendigkeit, mit geeigneten Maßnahmen präventiv Konflikten und einer stärkeren sozialen Brennpunktbildung entgegenzuwirken“, sagte der SPD-Politiker.

Interessierte können sich bis zum 14. April um die Landesförderung bewerben. Die Bewerbungsunterlagen sollen in Kürze unter gwa-nds.de zu finden sein. Schon bei der Antragstellung werde eine umfassende Beratung angeboten, teilte das Bauministerium mit. Den Wettbewerb „Gute Nachbarschaft“ gibt es bereits seit 2017.