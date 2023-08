Berlin - Nach dem Tod eines drei Monate alten Babys in Berlin ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Leiche des Säuglings sei am Freitagabend im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf gefunden worden, sagte der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, am Samstagmorgen auf Anfrage. Noch in der Nacht sei die Leiche obduziert worden.

Zu weiteren Details, etwa zur Todesursache, äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Büchner kündigte noch für Samstag eine gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft an.

Die Zeitungen „B.Z.“ und „Berliner Morgenpost“ berichteten, dass ein Mann an einem Krankenhaus erschienen sei und erklärt habe, dass in seinem Auto ein totes Baby liege. In der Wohnung des Mannes hätten Ermittler anschließend Spuren gesichert. Diese Angaben bestätigte Büchner auf dpa-Anfrage nicht.