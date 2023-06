Drei Mülltonnenbrände in Meppener Innenstadt in einer Nacht

Meppen - In der Innenstadt von Meppen (Landkreis Emsland) haben in der Nacht zu Freitag drei Mülltonnen an verschiedenen Orten gebrannt. Es wird gemutmaßt, dass die Brände zusammenhängen, dies werde aber noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei Meppen am Freitagmorgen. Die Orte, an denen die drei Mülltonnen innerhalb einer Stunde gebrannt hatten, liegen nur einige Hundert Meter voneinander entfernt.

Durch die Feuer geriet niemand in Gefahr oder wurde verletzt. Einer der Brände verursachte einen leichten Schaden am angrenzenden Gebäude. Wie hoch der entstandene Sachschaden insgesamt sei, sei derzeit noch nicht bekannt, hieß es weiter.