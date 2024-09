Gleich drei Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden, sind Bundespolizisten bei Kontrollen in Brandenburg aufgefallen. Sie mussten Geldstrafen zahlen.

Berlin - Bundespolizisten haben an einem Nachmittag in Nordbrandenburg gleich drei offene Haftbefehle vollstreckt. Die drei Männer zahlten insgesamt Geldstrafen in Höhe von 3.600 Euro und blieben auf freiem Fuß, wie die Bundespolizeidirektion in Berlin am Montag mitteilte.

Ein 30-Jähriger war demnach am Samstag bei einer Kontrolle am Grenzübergang Hohenwutzen aufgefallen, er wurde wegen Erschleichens von Leistungen gesucht. Wenig später prüften die Polizisten auf dem Bahnhof Eberswalde einen wegen Körperverletzung gesuchten 38-Jährigen, wie es hieß. In Küstriner Vorland an der polnischen Grenze stellten die Beamten einen wegen Siegelbruchs gesuchten 48-Jährigen fest.