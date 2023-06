Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Möser - Drei Pferde sind in Möser (Kreis Jerichower Land) von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Insgesamt waren am Donnerstagabend sechs Tiere aus einer Weide entwischt und über die Gleise gelaufen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die drei Pferde starben noch am Unfallort. Der Zugverkehr wurde vorübergehend unterbrochen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.