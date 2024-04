Grünbach - Bei einem Autounfall im Vogtlandkreis sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere trugen leichte Verletzungen davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Grünbach missachtete demnach eine 18-Jährige am Sonntagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt einer 57-jährigen Autofahrerin. Die fünf Insassen der beiden Wagen im Alter zwischen 18 und 61 wurden bei dem Unfall verletzt.