In einer Wohnung in Frankfurt (Oder) bricht Feuer aus. Drei Menschen kommen ums Leben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Drei Tote bei Wohnungsbrand in Frankfurt

Die Feuerwehr in Frankfurt (Oder) musste am Dienstagabend einen Wohnungsbrand löschen, bei dem drei Menschen starben. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Frankfurt (Oder) sind drei Menschen gestorben. Das teilte die Feuerwehr der Stadt auf Anfrage mit. Die Einsatzkräfte waren am späten Dienstagabend alarmiert worden. Zu den Hintergründen machte die Feuerwehr noch keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.