Berlin - Drei tote Wölfe sind in der vergangenen Woche in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Das teilte das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt am Dienstag mit. Sie seien bei Unfällen getötet worden. Ein Unfall ereignete sich den Angaben zufolge auf der A9 bei Zörbig, einer auf der B107 zwischen Oranienbaum und Kapen. Der dritte Wolf wurde an der Bahnstrecke bei Kläden (Landkreis Stendal) gefunden.

Die Tiere wurden laut Landesamt von Mitarbeitern des Wolfskompetenzzentrums Iden geborgen und in das Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht.

Im Jahr 2023 seien insgesamt 18 tote Wölfe in Sachsen-Anhalt dokumentiert worden, teilte das Landesamt weiter mit - 13 davon seien bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.