Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Großziethen

Schönefeld - Bei einem Auffahrunfall in Großziethen (Dahme-Spreewald) sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren am Dienstag auf der Lichtenrader Chaussee drei Fahrzeuge durch unzureichenden Sicherheitsabstand aufeinander. Ein 31-jähriger Fahrer und zwei Frauen im Alter von 22 und 55 Jahren wurden den Angaben zufolge mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.