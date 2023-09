Berlin - Bei einer tätlichen Auseinandersetzung sind in Berlin-Neukölln drei Männer verletzt worden. Ein 31 Jahre alter Mann wurde mit Stichverletzungen durch ein Messer an den Armen, Händen und Beinen sowie ein 23-Jährigen ebenfalls mit Stichverletzungen an den Beinen und einer Schnittwunde an einem Arm ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 23-Jährige konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ein weiterer 32-Jähriger hatte Schürfwunden an den Knien und ein Hämatom im Nasenbereich erlitten und musste nicht ärztlich behandelt werden.

Ein Unbekannter hatte der Polizei von der Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen an der Sonnenallee Ecke Geygerstraße am Dienstagabend informiert, an der noch ein weiterer 23-Jähriger beteiligt gewesen sein soll. Nach Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte die zwei 23-Jährigen vorläufig fest. Nachdem deren Identität festgestellt worden war, konnten sie den Polizeigewahrsam wieder verlassen. Die Tatwaffen wurde nicht gefunden. Auch der Hintergrund und genaue Hergang der Tat war zunächst noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.