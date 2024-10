In einer Wohnung in Leipzig bricht ein Feuer aus - drei Menschen werden dabei verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 32-jährigen Bewohner.

Leipzig - Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig verletzt worden. Gegen den 32-jährigen Bewohner wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Demnach brach das Feuer am späten Sonntagabend aus. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus vorsorglich. Drei Menschen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Bewohner konnten wieder in die Wohnungen zurückkehren. Der tatverdächtige Bewohner wurde in ein Fachkrankenhaus gebracht.