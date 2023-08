Erfurt - Bei mehreren Unfällen auf der Autobahn 4 in Thüringen sind am Mittwoch nach Polizeiangaben drei Menschen verletzt worden. Seit dem späten Nachmittag hatten sich nahe Magdala in Fahrtrichtung Dresden insgesamt drei Unfälle ereignet, wie ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage mitteilte. Zunächst seien zwei Autos verunglückt, wobei ein Mensch schwer verletzt worden sei. In das Ende des sich an der Unfallstelle bildenden Staus seien anschließend zwei Lastwagen gefahren, hier gab es keine Verletzten.

Knapp zwei Stunden später fuhr ein Kleintransporter in das Stauende und geriet unter einen LKW. Dabei seien zwei Insassen des Kleintransporters eingeklemmt worden, ihr Zustand war zunächst unklar. Die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 ist derzeit voll gesperrt.