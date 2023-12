Schraplau - Bei einem Unfall in Schraplau im Saalekreis sind zwei Menschen schwer, ein weiterer leicht verletzt worden. Sie seien am Freitagabend auf der Landstraße 176 in Richtung Röblingen gefahren, mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Schwerverletzten seien eine 29-Jährige und ein 16-Jähriger, die in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Leichtverletzte ist den Angaben zufolge 36 Jahre alt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.