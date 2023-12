Delmenhorst - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg sind drei Menschen verletzt worden. Der 72 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters missachtete am Donnerstagnachmittag in Sandkrug beim Abbiegen die Vorfahrt eines anderen Wagens, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der Mann, die 22 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens sowie ihre 83 Jahre alte Mitfahrerin jeweils leicht. Alle kamen in Krankenhäuser.