Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Gropiusstadt wurden am frühen Freitagmorgen drei Personen verletzt. In der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war nach Angaben der Berliner Feuerwehr aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war nach etwa zwei Stunden gelöscht. Die Einsatzkräfte brachten 17 Menschen in Sicherheit und die drei Verletzten ins Krankenhaus. Nähere Angaben zu den Verletzten machte die Feuerwehr zunächst nicht.